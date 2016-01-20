«Колядный кирмаш» в Минске будет работать до 13 марта

Новости Беларуси. «Колядный кирмаш» продолжается. По многочисленным просьбам горожан ярмарочный городок у Дворца спорта продолжит работать до 13 марта.

Приобрести продукцию можно будет с 12 дня до 9 вечера. Причем теперь товарный ряд будут изменять в зависимости от того или иного календарного праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Примако, специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Сменяется уже календарный цикл различный мероприятий и праздников. Соответственно, будет и другой ассортимент продаваться в наших домиках. Если это 14 февраля, День всех влюбленных, то там будет в огромном ассортименте продаваться «валентинки» и другие атрибуты и предметы, связанные с этим праздником. Соответственно, дальше по праздникам мы будем пополнять, обновлять ассортимент товаров.