Неэффективно используемая недвижимость в Минске стала вдвое дороже

Новости Беларуси. Ставка налога на неэффективно используемую недвижимость в Минске увеличена в 2 раза. Такую возможность дает новая редакция Налогового кодекса, которая вступила в силу с 1 января 2016.

Ранее к подобным мерам уже прибегли в Витебской области. Отныне налоги на пустующие площади и землю, которую они занимают, будут умножаться на 10 и в столице.

Нововведение не распространяется на организации, которым изменен установленный законодательством срок уплаты налогов, предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, учреждения, получающие субсидии из бюджета, и те, кто проводит плановую модернизацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Семенов, начальник управления по распоряжению государственным имуществом республиканской собственности Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:

Ежегодно формируется как коммунальными структурами, так и республиканскими перечень и графики неиспользуемого имущества для того, чтобы планово и системно в этом направлении работать. Вовлечение в хозяйственный оборот происходит различными способами. Это может быть продажа имущества, это может быть использование в собственных целях, это может быть сдача в аренду. Наша главная цель – чтобы имущество не пустовало, не разрушалось, а чтобы оно приносило доход и работало на экономику.