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Видео: британцы вырывают детям молочные зубы с помощью беспилотника

19 сентября 2015 13:12
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Новости Великобритании. Среди жителей Великобритании популярность набирает необычный способ, к которому прибегают, чтобы вырвать ребенку молочный зуб.

Веселая и безболезненная, как уверяют родители, стоматологическая процедура покорила и детей, и взрослых. Беспилотник прикрепляют к шатающемуся зубу малыша при помощи веревки. Дрон отлетает, ниточка натягивается и «уносит» за собой зуб.

Как информирует британская пресса, стоматологи не против этого увлекательного способа.

Джон Рубинштейн, стоматолог из нью-йоркской клиники:
Если зуб у ребенка сильно качается, нет ничего плохого в том, чтобы удалить его подобным образом. Конечно, можно решить, что метод может вызвать инфекцию, но вероятность этого чрезвычайно мала.

«Беспилотные Зубные феи – находка для родителей, чьи дети боятся вырывать зубы», –  отмечают британцы.

Напомним, в начале года в социальных сетях активно обсуждали поступок отца, который удалил сыну молочный зуб с помощью клюшки для гольфа.

«Операция», снятая на видео, за несколько дней приобрела популярность на YouTube. Пользователи в комментариях отмечают храбрость ребенка: за время процедуры мальчик не проронил ни слезинки (видео здесь).

# общество # Дети и родители

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