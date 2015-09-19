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19 сентября в Минске отмечают Международный день астрономии

19 сентября 2015 11:49
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Новости Беларуси. Стать ближе к звёздам. 19 сентября в Минске отметят Международный день астрономии. Если позволит погода, то весь вечер в бесплатном доступе будет обсерватория столичного планетария. Здесь же в фойе откроется выставка снимков звездных пейзажей, планет, галактик и увлекательных объектов далекого космоса. 

Традиционно Международный день астрономии проводится весной и осенью. Он приурочен к моменту, когда Луна в первой четверти находится в наиболее хорошей видимости для наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Праздничные даты

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