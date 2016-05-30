В США отец-летчик вырвал своему сыну зуб с помощью вертолета

Новости США. Отец-летчик вырвал своему сыну зуб, привязав к вертолету. Операция прошла успешно, а главное – зрелищно. Креативный пилот уверен, что не мог причинить вреда своему ребенку. Он опытный специалист, не раз поднимал машины в небо и виртуозно управляет вертолетом.

На видео заметно, что мальчик Рахим совсем не волнуется. Необычный стоматологический сеанс прошел успешно. Минута славы смелому, хоть уже и частично беззубому дуэту в Интернете обеспечена. Видео уже посмотрели сотни тысяч пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летчик:

Конечно, я не только летчик, но в первую очередь отец, поэтому уверяю вас, ребята, что все было безопасно. Вертолет я поднимал вдали от людей, не имеющих отношения к нашей зубной операции, и постоянно контролировал ситуацию. То, что мы сделали сегодня, было на высоте и в отношении веселья, и в отношении безопасности.