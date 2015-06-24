В Беларуси создали специальный беспилотник для ловли рыбы

Новости Беларуси. Рыбка золотая. Рыбакам предлагают новые технологии. Для ловли они теперь могут воспользоваться специальным беспилотником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо того чтобы забрасывать удочку с берега водоема, рыбак прицепляет леску, наживку и грузило к аппарату, после чего тот вылетает на середину реки или озера, спускает в воду свою камеру и ищет наиболее выгодное место. Как только оно найдено, дрон сбросит туда наживку и возвратится к рыбаку.

Что касается мнения самих любителей ловли, они не оценили новшество по достоинству и отметили, что сам процесс основан на искусстве приманивания рыбы собственными силами, а не с помощью радиоуправляемого монстра.