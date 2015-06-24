Прямой эфир

В Беларуси создали специальный беспилотник для ловли рыбы

24 июня 2015 11:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рыбка золотая. Рыбакам предлагают новые технологии. Для ловли они теперь могут воспользоваться специальным беспилотником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо того чтобы забрасывать удочку с берега водоема, рыбак прицепляет леску, наживку и грузило к аппарату, после чего тот вылетает на середину реки или озера, спускает в воду свою камеру и ищет наиболее выгодное место. Как только оно найдено, дрон сбросит туда наживку и возвратится к рыбаку.

Что касается мнения самих любителей ловли, они не оценили новшество по достоинству и отметили, что сам процесс основан на искусстве приманивания рыбы собственными силами, а не с помощью радиоуправляемого монстра.

# общество # Рыбалка в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чем гордятся белорусы? – результаты соцопроса Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента
24 июня 2015 10:55

Чем гордятся белорусы? – результаты соцопроса Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента

Рыба с головой черепахи шокировала рыбаков Поморья (фото)
24 июня 2015 10:04

Рыба с головой черепахи шокировала рыбаков Поморья (фото)

Одобрены изменения в закон «О госсимволах Беларуси»: национальный флаг теперь можно вывешивать на частные дома
24 июня 2015 08:11

Одобрены изменения в закон «О госсимволах Беларуси»: национальный флаг теперь можно вывешивать на частные дома