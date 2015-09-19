Сотни минчан посвятили утро 19 сентября городскому благоустройству

Новости Беларуси. Экологический марафон продолжается. Сотни минчан посвятили это утро городскому благоустройству. Нынешней осенью в центре внимания берега столичных водоемов. Медицинские работники, машиностроители и градоначальники наводили порядок вдоль Свислочи — убирали заросли травы, поваленные деревья, собирали мусор. Чтобы его вывезти, понадобилось 8 машин. Такие генеральные уборки будут продолжаться каждую неделю. Помогают в этом и молодежные организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Навели порядок, такая красота. И я представляю, что весной здесь заново все вырастет, будет покошено. Я надеюсь, что здесь будут стоять лавочки и гулять люди с детьми.

Убираем не для кого-то, для себя. Даже выходной день мы потратим для того, чтобы облагородить эту территорию. Я считаю, что это очень хорошее дело мы делаем.

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Приятно удивлен отношением к природе, к своему городу, к наведению порядка на территории города. Кроме того, уже практически месяц всеми службами ведется работа по наведению порядка вдоль водных объектов, расположенных на территории города. Думаю, что эта работа нужна, нужна она всем. Делается все на благо города и горожан, чтобы они могли прийти в это место, отдохнуть с детьми, приятно провести время.

До 15 октября на помощь коммунальным службам придут представители общественных организаций, трудовые коллективы, профсоюзы и молодежные объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.