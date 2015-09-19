Полоцк присоединился к Европейской недели мобильности

Новости Беларуси. Жителям Полоцка предложили обсудить план мобильности города. Это своеобразная стратегия развития транспортной инфраструктуры: от создания велодорожек до грандиозного строительства новых развязок и дорог. Проект разработан экспертами специально для Европейской недели мобильности.

Здесь не жгут шины. Не рвут с места. Аккуратно заезжают на парковку и стараются не сбить ни одного флажка. Конкурс профмастерства в Новополоцке среди водителей больших машин и автобусов — это езда на время в меньшей степени. Главное, что вне этой площадки от них напрямую зависит жизнь и здоровье других участников движения.

Владимир Каторец, водитель автобуса (Витебск):

Водительский профессионализм — это очень большой фактор в нашем деле, учитывая нашу дорожную обстановку, нужно соответствовать данному уровню.

Михаил Максименко, водитель автобуса (Россия):

Обстановка на дороге сильно отличается. Я часто бываю у вас и могу судить. Ездят люди поаккуратнее, помедленнее, чаще уступают. Больше уважения на дороге.

А еще они сближают города-соседи. Как и дорога — транспортная артерия, соединяющая Новополоцк и Полоцк. Вот только пока велосипедистам передвигаться здесь небезопасно. Но экологически чистому транспорту обещают найти место. И на любом транспорте попасть из одного города в другой можно будет не больше, чем за полчаса.

Михаил Богдич, водитель:

За рулем я уже больше 40 лет. Ну, обстановка какая? Раньше было машин поменьше, сейчас много транспорта. Дороги, конечно, стали лучше. Лучше стало ездить.

В рамках Европейской недели мобильности здесь на суд местным жителям эксперты представили новую стратегию развития транспортной инфраструктуры города.

Антон Родненков, руководитель проекта «От энергоэффективности до городской мобильности»:

Разумеется, велодвижение — это не одно, хоть и хорошее, есть задумки сейчас у города сделать определенные участки дорог, там, где позволяет ширина проезжей части, к примеру, выделенную полосу для общественного транспорта, что намного ускорит движение общественного транспорта.

Ежегодно в Полоцке планируют ремонтировать минимум по полтора километра тротуаров, строить по одному километру велодорожек и создавать по пять парковок для них. Продолжатся и закупки автобусов. Ведь главная цель проекта мобильности — быстрое и комфортное передвижение без вреда экологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.