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«Виден и интерес». Артём Цуран встретился с коллективом Минского архитектурно-строительного колледжа

23 сентября 2022 13:24
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Новости Беларуси. Патриотическое воспитание молодежи, семейные ценности и новые подходы в обучении. Эти темы поднимались на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана с коллективом Минского архитектурно-строительного колледжа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Выпускники учебного заведения трудятся на предприятиях, связанных с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией зданий и сооружений. Поэтому диалог о будущем Минска в стенах колледжа особо актуален.

«Виден и интерес». Артём Цуран встретился с коллективом Минского архитектурно-строительного колледжа-1

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Отсюда виден и интерес к тому, как развивается город, как мы планируем в дальнейшем обустраивать наш город. И очень отрадно, что интерес как со стороны педагогов, так и со стороны учащихся к тому, что тоже хотят приложить свои усилия, свое творчество для того, чтобы город и сам колледж стали лучше.

«Виден и интерес». Артём Цуран встретился с коллективом Минского архитектурно-строительного колледжа-4

Подобные встречи с трудовыми коллективами являются традиционными. Все поднятые вопросы и предложения руководством города учитываются, а стоящие – реализовываются.

# Мингорисполком # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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