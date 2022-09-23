«Виден и интерес». Артём Цуран встретился с коллективом Минского архитектурно-строительного колледжа

Новости Беларуси. Патриотическое воспитание молодежи, семейные ценности и новые подходы в обучении. Эти темы поднимались на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана с коллективом Минского архитектурно-строительного колледжа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Выпускники учебного заведения трудятся на предприятиях, связанных с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией зданий и сооружений. Поэтому диалог о будущем Минска в стенах колледжа особо актуален.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Отсюда виден и интерес к тому, как развивается город, как мы планируем в дальнейшем обустраивать наш город. И очень отрадно, что интерес как со стороны педагогов, так и со стороны учащихся к тому, что тоже хотят приложить свои усилия, свое творчество для того, чтобы город и сам колледж стали лучше.