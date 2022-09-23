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Наталья Кочанова: работа с людьми в системе ЖКХ должна быть на первом плане

23 сентября 2022 13:23
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Новости Беларуси. Работа с людьми в системе жилищно-коммунального хозяйства должна быть на первом плане. Такую задачу поставила председатель Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Кочанова 23 сентября приняла участие в заседании Витебского горисполкома, где поднимался вопрос о подготовке ЖКХ к работе в осенне-зимний период.

Наталья Кочанова: работа с людьми в системе ЖКХ должна быть на первом плане-1

Все службы областного центра готовы к отопительному сезону. В социальные объекты города тепло уже начало поступать. На очереди и жилфонд. Сейчас внимание местных властей сконцентрировано на решении проблем капремонта жилья. Вопрос для Витебска злободневный, и в нем нужны комплексные подходы: от покраски фасадов до проведения горячего водоснабжения, чтобы в конечном итоге были созданы комфортные условия жизни.

Наталья Кочанова: работа с людьми в системе ЖКХ должна быть на первом плане-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Запланированные объемы работ на этот год практически выполнены, за исключением капитального ремонта кровли, к сожалению. 65 % – это, конечно, недостаточный объем выполненных работ на начало сезона. Но, как заверили руководители предприятий, которые занимаются этим вопросом, до конца года средства освоят и работы будут выполнены. Мы в свою очередь тоже видим, что к нам в Совет Республики поступило гораздо больше обращений от жителей именно Витебска по этим вопросам. Поэтому все вопросы, которые поступили к нам, мы взяли на контроль.

По работе коммунальных служб люди во многом судят о местной власти в целом. Поэтому здесь нужны четкие действия в решении проблем населения.

# Проблемы ЖКХ # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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