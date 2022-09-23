Баллончики с краской и инициативная молодёжь. Как обновили стену с фрагментами творчества Якуба Коласа?

Мурал нарисован на одном из зданий местного завода. Здесь изображены герои из произведений писателя. Некоторые граффити созданы в начале двухтысячных годов, со временем они выцвели, поэтому было принято решение освежить стену и сделать ее ярче. Участие в обновлении приняла активная молодежь.

Евгения Кожобекова, первый секретарь Столбцовского РК ОО «БРСМ»:

Работали мы где-то часа четыре. Это, можно сказать, быстро, потому что все мы, кроме художников, в первый раз в руках держали баллончики. Это было очень интересно. Молодежи очень понравилось. Они изъявили желание, если в будущем еще где-то нужна будет их помощь, то они нам не откажут. Очень много было положительных отзывов, что красиво, очень здорово, ярко. Даже некоторые граждане нашего города писали комментарии: «ой, круто, я сам в первый раз это рисовал, прошло столько лет, и вот вы обновили».

Также к юбилею писателя в райцентре откроют и памятник. Он будет выполнен из бронзы.