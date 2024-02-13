Этот камень исцелил слепую в XV веке. Вот какие чудеса случаются у святыни в Подлесье сегодня

Ляховичи известны железной дорогой, богатейшей историей, молочными реками и кисельными берегами. Здесь отличная молочка и консервы, так что сыты будете не только впечатлениями, рассказали в программе «Путевка BY».
Ляховичи известны железной дорогой, богатейшей историей, молочными реками и кисельными берегами. Здесь отличная молочка и консервы, так что сыты будете не только впечатлениями, рассказали в программе «Путевка BY».
Камень в Свято-Духовой церкви известен даже за пределами Беларуси. Деревня Большое Подлесье впервые упоминается в XV веке, тогда ее называли Подлешаны. Там и произошла невероятная история. Слепая девочка шла в соседнюю деревню Заритово. Тогда начало и конец сел были отмечены поклонными крестами, которые держались на больших валунах.
Путница поклонилась, перекрестилась и чудом прозрела, а на одном из камней проявился лик Божьей матери. Люди поняли – это знак свыше – и построили шатер, а затем часовню.
Владислав Примшиц, иерей, настоятель прихода храма Святого Духа:
В 1637 году мстиславский князь Георгий Сапега очень сильно заболел и дал себе обет, что если он дойдет пешком к иконе Божья Матерь Подлесская, она его исцелит, то он обязательно построит на этом месте храм. Он дошел, помолился перед иконой, и Божья Матерь его исцелила. И он построил в 1637 году в Подлесье первый храм.
Храм просуществовал до начала XVIII века и по неизвестным причинам исчез. Возможно, он сгорел или струхлел и его разобрали. В середине XVIII века управляющий городом Ляховичи ехал на повозке с лошадьми. Лошади взбесились и понесли эту повозку, и он начал молиться Пресвятой Богородице и тоже дал обет: где лошади остановятся, на том месте построят храм. Лошади остановились на этом месте, и этот храм – середина XVIII века.
Владислав Примшиц:
В 2009 году обрели этот камень, поставили в храм. Возможно, люди во время войны все церковные ценности прятали, чтобы не было грабежа среди немецко-фашистских захватчиков. По преданию, это и есть тот самый камень, на котором явился образ Божьей Матери, Пресвятой Богородицы Подлесской. Одна его грань всегда мокрая, во время великих праздников камень становится полностью мокрый. Это просто какая-то вода, но она не собирается в руку. Чувствуется, что он мокрый, но рука при этом остается сухой. На нем явно проявился крест в свое время, и многие паломники, прихожане видят образ Божьей Матери.
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