Этот камень исцелил слепую в XV веке. Вот какие чудеса случаются у святыни в Подлесье сегодня

Ляховичи известны железной дорогой, богатейшей историей, молочными реками и кисельными берегами. Здесь отличная молочка и консервы, так что сыты будете не только впечатлениями, рассказали в программе « Путевка BY ».

Камень в Свято-Духовой церкви известен даже за пределами Беларуси. Деревня Большое Подлесье впервые упоминается в XV веке, тогда ее называли Подлешаны. Там и произошла невероятная история. Слепая девочка шла в соседнюю деревню Заритово. Тогда начало и конец сел были отмечены поклонными крестами, которые держались на больших валунах.

Путница поклонилась, перекрестилась и чудом прозрела, а на одном из камней проявился лик Божьей матери. Люди поняли – это знак свыше – и построили шатер, а затем часовню.

Владислав Примшиц, иерей, настоятель прихода храма Святого Духа:

В 1637 году мстиславский князь Георгий Сапега очень сильно заболел и дал себе обет, что если он дойдет пешком к иконе Божья Матерь Подлесская, она его исцелит, то он обязательно построит на этом месте храм. Он дошел, помолился перед иконой, и Божья Матерь его исцелила. И он построил в 1637 году в Подлесье первый храм.

Храм просуществовал до начала XVIII века и по неизвестным причинам исчез. Возможно, он сгорел или струхлел и его разобрали. В середине XVIII века управляющий городом Ляховичи ехал на повозке с лошадьми. Лошади взбесились и понесли эту повозку, и он начал молиться Пресвятой Богородице и тоже дал обет: где лошади остановятся, на том месте построят храм. Лошади остановились на этом месте, и этот храм – середина XVIII века.