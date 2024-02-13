В белорусской деревне Потаповичи можно устраивать битву экстрасенсов. И вот почему

Ляховичи известны железной дорогой, богатейшей историей, молочными реками и кисельными берегами. Здесь отличная молочка и консервы, так что сыты будете не только впечатлениями, рассказали в программе «Путевка BY». Легенды о Ляховичах. Рассказываем о белорусском городе на реке Ведьма – читайте далее.

Таинственная координата. В деревне Потаповичи, что рядом с городом, ученые и экстрасенсы могли бы устроить битву. У дороги лежат отесанные валуны с высеченными православными и католическими крестами. А на одном камне отчетливо видна дата – 1683. Как они здесь оказались, можно только догадываться. Но туристы не проезжают мимо и приписывают великанам мощнейший заряд.