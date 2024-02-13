В белорусской деревне Потаповичи можно устраивать битву экстрасенсов. И вот почему
Ляховичи известны железной дорогой, богатейшей историей, молочными реками и кисельными берегами. Здесь отличная молочка и консервы, так что сыты будете не только впечатлениями, рассказали в программе «Путевка BY».
Легенды о Ляховичах. Рассказываем о белорусском городе на реке Ведьма – читайте далее.
Таинственная координата. В деревне Потаповичи, что рядом с городом, ученые и экстрасенсы могли бы устроить битву. У дороги лежат отесанные валуны с высеченными православными и католическими крестами. А на одном камне отчетливо видна дата – 1683. Как они здесь оказались, можно только догадываться. Но туристы не проезжают мимо и приписывают великанам мощнейший заряд.
Наталья Скрипник, учитель истории СШ № 1 г. Ляховичи, экскурсовод:
Местная легенда рассказывает, что эти камни выкатили в начало деревни молодые вдовы, у которых мужья пошли на войну с турками и не вернулись. Предполагается, что молодые люди участвовали в знаменитой битве под Веной в 1683 году.
Историк рассказал, что от замка в Ляховичах до Несвижа мог существовать подземный ход в 45 км (подробности).