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В белорусской деревне Потаповичи можно устраивать битву экстрасенсов. И вот почему

13 февраля 2024 11:35
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Ляховичи известны железной дорогой, богатейшей историей, молочными реками и кисельными берегами. Здесь отличная молочка и консервы, так что сыты будете не только впечатлениями, рассказали в программе «Путевка BY».

Легенды о Ляховичах. Рассказываем о белорусском городе на реке Ведьма – читайте далее.

В белорусской деревне Потаповичи можно устраивать битву экстрасенсов. И вот почему-1

Таинственная координата. В деревне Потаповичи, что рядом с городом, ученые и экстрасенсы могли бы устроить битву. У дороги лежат отесанные валуны с высеченными православными и католическими крестами. А на одном камне отчетливо видна дата – 1683. Как они здесь оказались, можно только догадываться. Но туристы не проезжают мимо и приписывают великанам мощнейший заряд.

В белорусской деревне Потаповичи можно устраивать битву экстрасенсов. И вот почему-4

Наталья Скрипник, учитель истории СШ № 1 г. Ляховичи, экскурсовод:
Местная легенда рассказывает, что эти камни выкатили в начало деревни молодые вдовы, у которых мужья пошли на войну с турками и не вернулись. Предполагается, что молодые люди участвовали в знаменитой битве под Веной в 1683 году.

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# Мистика и мифология # общество # Анастасия Макеева

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