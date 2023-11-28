Вице-президент Венесуэлы: основная цель – восстановить динамику в сотрудничестве с Беларусью

Беларусь готова к самому интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Вопросы взаимодействия двух стран сегодня, 28 ноября, обсудили Александр Лукашенко и вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятнее всего, активизацию сотрудничества стороны начнут с возобновления работы совместных сборочных производств, которые есть на территории Венесуэлы. Одно из них может выпускать порядка 10 тысяч тракторов в год, второе – грузовые автомобили.

Рикардо Менендес, вице-президент по вопросам планирования, министр планирования Венесуэлы:

Между нашими странами установлены прочные кооперационные связи. Но в какой-то момент санкции и давление западных стран нарушили нормальный ход этих взаимоотношений. Поэтому основная цель сегодня – восстановить динамику, преодолеть препятствия, которые существуют на этом пути. Определенные достижения уже имеются. В настоящее время мы ведем речь о том, чтобы вывести наши отношения на новый уровень, укрепившись в борьбе с санкциями, совместными усилиями двигаться вперед и планировать новый этап нашей совместной деятельности на ближайшие 10 лет.

Восстановить динамику отношений страны намерены как можно скорее. Стоит отметить, что импульс сотрудничеству придает и дружба на высшем уровне. К слову, во время сегодняшней встречи Рикардо Менендес передал главе нашего государства предложение Николаса Мадуро провести личную встречу с Александром Лукашенко.