Мошенник притворился сотрудником КГК по видеосвязи и выманил у борисовчанки 14 тысяч рублей

С банковского счета жительницы Борисова злоумышленники похитили 14 тысяч рублей. После того как стало понятно, что деньги в руках у мошенников, женщина обратилась в милицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранителям она рассказала о том, что в мессенджере ей позвонил неизвестный и представился сотрудником Комитета государственного контроля, который огорошил следующим сообщением.