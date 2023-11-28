Мошенник притворился сотрудником КГК по видеосвязи и выманил у борисовчанки 14 тысяч рублей

С банковского счета жительницы Борисова злоумышленники похитили 14 тысяч рублей. После того как стало понятно, что деньги в руках у мошенников, женщина обратилась в милицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранителям она рассказала о том, что в мессенджере ей позвонил неизвестный и представился сотрудником Комитета государственного контроля, который огорошил следующим сообщением.
Александр Грицук, начальник УПК УВД Миноблисполкома:
Представительница банка завладела ее личными данными, открыла несколько счетов на ее имя и через них перегоняет деньги мошенников. Чтобы обезопасить сбережения, сотрудник предложил скачать приложение удаленного доступа и войти в личный кабинет. Во время разговора мужчина включил видеозвонок и демонстрировал служебное удостоверение и кабинет, в котором находится. Женщина поверила мошеннику и выполнила его условия, после чего с ее счета было списано 8 400 рублей. Позже женщина обнаружила, что с иных ее банковских платежных карт, где не подключена система SMS-оповещений, списано 1 100 долларов США и более 2 300 белорусских рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело за хищение путем модификации компьютерной информации.