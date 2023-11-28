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От 6,5 рубля до тысячи – 230 видов искусственных новогодних деревьев можно купить в Минске

28 ноября 2023 11:21
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Беларусь вовсю готовится к рождественским и новогодним праздникам. Города украшают соответствующим декором, а еще идет монтаж елок. В Минске одну из них устанавливают на площади Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ее основе – искусственные хвойные ветви.

От 6,5 рубля до тысячи – 230 видов искусственных новогодних деревьев можно купить в Минске-1

От натуральных деревьев все чаще отказываются не только в уличном оформлении. Люди также стали отдавать предпочтение творениям рук человеческих. В столичной торговле уже представлены 230 видов искусственных новогодних деревьев – елей и сосен. Из них 100 – отечественного производства. Известен и прайс: от 6,5 рубля до 983-х. Понятно, что чем выше пушистые, тем дороже.

# Новый год # общество # Фотофакт

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