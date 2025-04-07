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В Братиславе стартовал чемпионат Европы по борьбе – Беларусь представляют 26 спортсменов

07 апреля 2025 18:14
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В Братиславе стартовал чемпионат Европы по борьбе. На турнире заявлено более 450 атлетов. Беларусь представляют 26 спортсменов, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Первыми на ковер вышли борцы вольного стиля. Наш атлет Арыйан Тютрин, выступающий в весовой категории до 57-ми килограммов, пробился в полуфинал. И в вечерней сессии противостоял Азамату Тускаеву из Сербии. К сожалению, отечественный борец уступил сопернику со счетом 1:3 и лишился возможности сражаться за золото. Арыйан Тютрин теперь оспорит бронзовую награду чемпионата континента. 

# Борьба

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