В Братиславе стартовал чемпионат Европы по борьбе – Беларусь представляют 26 спортсменов

В Братиславе стартовал чемпионат Европы по борьбе. На турнире заявлено более 450 атлетов. Беларусь представляют 26 спортсменов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Первыми на ковер вышли борцы вольного стиля. Наш атлет Арыйан Тютрин, выступающий в весовой категории до 57-ми килограммов, пробился в полуфинал. И в вечерней сессии противостоял Азамату Тускаеву из Сербии. К сожалению, отечественный борец уступил сопернику со счетом 1:3 и лишился возможности сражаться за золото. Арыйан Тютрин теперь оспорит бронзовую награду чемпионата континента.