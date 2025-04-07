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В обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации удерживает лидерство Арина Соболенко

07 апреля 2025 18:17
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В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации удерживает лидерство белоруска Арина Соболенко, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации удерживает лидерство Арина Соболенко-1

На второй позиции находится полька Ига Швентек. На третьем месте – американка Джессика Пегула. Виктория Азаренко утратила три строки и занимает 50-е место. Александра Саснович поднялась на 4 позиции и теперь 109-я. Ирина Шиманович располагается на 190-й строке. Кристина Дмитрук занимает 232-е место.

В лидирующей тройке мужского рейтинга – без изменений. На вершине по-прежнему отбывающий дисквалификацию итальянец Янник Синнер. Второй – представитель Германии Александр Зверев. Тройку лучших замыкает испанец Карлос Алькарас. Лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов поднялся на два пункта и занимает 376-е место.

# Теннис # Арина Соболенко

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