Заложено много энергии. Что несёт 2024 год? Рассказал цифровой психолог

Астрологи утверждают, что 2024-й – это год кармы, и вселенная каждому воздаст по заслугам. Поэтому для тех, кто усердно работал, ставил перед собой цели, задачи и шел к их выполнению, этот год будет сплошным триумфом. А для тех, кто делал все наоборот, год сулит серьезные изменения. В любом случае 2024-й – это год трансформации. О том, как пройти ее мягко, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Вы цифровой психолог. Объясните, что это такое? Это как нумеролог, в чем смысл?