Заложено много энергии. Что несёт 2024 год? Рассказал цифровой психолог
Астрологи утверждают, что 2024-й – это год кармы, и вселенная каждому воздаст по заслугам. Поэтому для тех, кто усердно работал, ставил перед собой цели, задачи и шел к их выполнению, этот год будет сплошным триумфом. А для тех, кто делал все наоборот, год сулит серьезные изменения. В любом случае 2024-й – это год трансформации. О том, как пройти ее мягко, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Вы цифровой психолог. Объясните, что это такое? Это как нумеролог, в чем смысл?
Евгений Куренчанин, цифровой психолог:
Цифровая психология – это цифровая логика души, если так просто называть. То есть мы по цифрам можем понять, как мыслит человек – вектор мышления. Например, у меня число души – восемь, число моего дня рождения. Любого человека можно понять просто по дню рождения, дате, поняв его вектор мышления. Например, число восемь: Сатурн – любитель справедливости и правды. Число четыре – много целей, например. Есть в числе 2024 года цифра четыре. Много действий, целей может быть и много коммуникаций. Цифра два – это цифра энергии. В годе очень много энергии заложено. Эту энергию очень важно направлять на свою реализацию как личности и честное совершенствование себя.
Денис Северов, магистр психологии:
Давайте я буду с вами максимально откровенен. Каждому из нас нужно во что-то верить. У каждого из нас есть какие-то ценности и смыслы. Во многом наши ценности и смыслы имеют лишь отношение к какой-либо концепции, которых огромное количество. Важный момент: если вы очень сильно начинаете верить в какую-то концепцию, придавать чему-то смысл – например, астрологии, Урану, Сатурну или карме, тем самым ваш мозг начинает настолько сильно фиксироваться на этом, что перестает замечать что-либо вокруг, и появляется ментальная слепота.