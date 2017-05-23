Ветеринар Сергей Сас: «Просто не представляете кайф, который ощущаешь, когда спас»

Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о домашних животных, а также об их хозяевах. Насколько мы ответственно относимся к тем, кто живёт с нами? Как, оказывается, наша большая любовь к четвероногим, и не только, питомцам может обернуться для них большой проблемой? Что надо знать, прежде чем привести в свой дом животное? Об этом рассказал руководитель одной из минских ветеринарных клиник Сергей Сас.

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