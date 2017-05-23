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Ветеринар Сергей Сас: «Проблемы у животных – от любви. Перекармливания мясом, витаминами»

23 мая 2017 16:48
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Новости Беларуси. Почему и чем болеют животные, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Сас, руководитель ветеринарной клиники:
Я работаю более 30 лет, в последнее время я, с полной ответственностью, могу сказать, что  основные проблемы у животных, связанные со здоровьем – проблемы от любви владельцев к своим животным. Инфекционных заболеваний очень мало, особенно, у собак. У котов ещё да.

Травматических заболеваний несколько больше стало.

доминанту переходят заболевания обмена веществ, внутренние незаразные заболевания, связанные с нарушением работы печени, почек, внутренних органов, гормональные проблемы и онкологические. Вот эти доминанты, которые становятся основными проблемами в последние годы. Все эти проблемы возникают на фоне высокобелкового кормления животных. Перекармливания мясом, белками, сумасшедшим количеством витаминов. Поэтому заболевания сейчас, в течение 5 лет, меняются.

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# общество # Домашние животные # Сергей Сас

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