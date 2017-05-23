Ветеринар Сергей Сас: «Чипирование, на мой взгляд – ерунда»

Новости Беларуси. О чипировании в Беларуси и его последствиях рассказали в программе «Большой город».

Сергей Сас, руководитель ветеринарной клиники:

Очень многие люди думают, что чип – это, как GPS. Нет, это не GPS. Это просто, как паспорт. Причём, этот паспорт может мигрировать, это паспорт может выходить. То есть, Вы его чипировали, под кожу задали, но организм сам его абсцедировал и в форме маленькой капельки гноя удалил из организма. При этом никто не виновен: ни владелец, ни врач.

Виновно животное, что у него такой организм, который удалил из себя инородный предмет.

Чипирование, на мой взгляд, это – ерунда. Это чисто моё субъективное мнение, как не ветеринарного врача, а просто, как человека. Чипирование хорошо, если у тебя породистое животное, если ты занимаешься разведением. Сейчас законодательно, по всей вероятности, введут чипирование. Не исключено, что республиканским законом. И, на мой взгляд, это очень плохо. Потому что республиканский закон будет действовать, не как постановление горисполкома, а на всю территорию Республики Беларусь, на деревни. Чипы – недешёвые. И,я думаю, что, как только введут вот это чипирование, сразу пойдёт какой-нибудь налог на животных.

И получится, что, в одночасье, большое количество животных будет выброшено на улицу.

Это тоже – лично моё мнение. Это может привести, может быть, к короткому времени ухудшения состояния по количеству бродячих животных, по количеству стрессов моральных, которые люди ощутят из-за того, что чипировать они не могут – дорого, ежегодно платить налог – дорого, поэтому избавляются от своих животных. Такие случаи будут однозначно. И для людей это тоже – моральная травма. И моральная травма, и физическая травма для животного. Это только моё лично, сугубо неветеринарное мнение. Как ветеринарный врач – да, я приветствую чипирование, которое позволит, по крайней мере, нам отслеживать состояние очень многих проблем.