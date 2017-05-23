Прямой эфир

«Его Величество доллар существенно мешает многим клиникам». Сергей Сас о ценах на ветуслуги

23 мая 2017 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О дороговизне оборудования для лечения животных рассказали в программе «Большой город».

Сергей Сас, руководитель ветеринарной клиники:
Работаем мы медицинским оборудованием, потому что в некоторых вопросах, областях ветеринарное оборудование стоит дороже, чем медицинское. Потому что изготавливается в единичных вариантах. Штучный товар.

Олег Степанюк, СТВ:
Наверное, это объясняет цену услуг ветеринарных клиник.

Сергей Сас:
Мы не так много здесь зарабатываем. Вы просто не представляете тот кайф, который ты ощущаешь, и мои врачи, слава Богу, это ощущают – когда ты спас, когда ты помог. Когда ты сделал то, что сохранило жизнь или, по крайней мере, продлило  эту жизнь. Это – кайф. К большому сожалению, Его Величество доллар очень существенно мешает многим клиникам стать нормально по обеспечению оборудованием.

Оборудование безумно дорогое.

И оно, кроме того, что ты его приобрёл, ты должен его обслуживать. А обслуживание оборудования тоже недешёвое, потому что инженеры тоже штучные. Кроме всего прочего, требуется очень большое количество реактивов, периферии. Вопросы, касаемые приобретения оборудования – это, к большому сожалению… Спонсоров нет.

Ветеринар Сергей Сас: «Просто не представляете кайф, который ощущаешь, когда спас»

# общество # Домашние животные # Сергей Сас

Другие новости рубрики

Все новости
Ветеринар Сергей Сас: «Чипирование, на мой взгляд – ерунда»
23 мая 2017 16:49

Ветеринар Сергей Сас: «Чипирование, на мой взгляд – ерунда»

«Он – элита, она – элита. Дети – уроды». Можно ли оценить здоровье щенка перед покупкой?
23 мая 2017 16:49

«Он – элита, она – элита. Дети – уроды». Можно ли оценить здоровье щенка перед покупкой?

Ветеринар Сергей Сас: «Из любого ротвейлера можно сделать котика. Всё зависит от хозяина»
23 мая 2017 16:49

Ветеринар Сергей Сас: «Из любого ротвейлера можно сделать котика. Всё зависит от хозяина»