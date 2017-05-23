«Его Величество доллар существенно мешает многим клиникам». Сергей Сас о ценах на ветуслуги

Новости Беларуси. О дороговизне оборудования для лечения животных рассказали в программе «Большой город».

Сергей Сас, руководитель ветеринарной клиники:

Работаем мы медицинским оборудованием, потому что в некоторых вопросах, областях ветеринарное оборудование стоит дороже, чем медицинское. Потому что изготавливается в единичных вариантах. Штучный товар.

Олег Степанюк, СТВ:

Наверное, это объясняет цену услуг ветеринарных клиник.

Сергей Сас:

Мы не так много здесь зарабатываем. Вы просто не представляете тот кайф, который ты ощущаешь, и мои врачи, слава Богу, это ощущают – когда ты спас, когда ты помог. Когда ты сделал то, что сохранило жизнь или, по крайней мере, продлило эту жизнь. Это – кайф. К большому сожалению, Его Величество доллар очень существенно мешает многим клиникам стать нормально по обеспечению оборудованием.

Оборудование безумно дорогое.

И оно, кроме того, что ты его приобрёл, ты должен его обслуживать. А обслуживание оборудования тоже недешёвое, потому что инженеры тоже штучные. Кроме всего прочего, требуется очень большое количество реактивов, периферии. Вопросы, касаемые приобретения оборудования – это, к большому сожалению… Спонсоров нет.