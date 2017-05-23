Ветеринар Сергей Сас: «Из любого ротвейлера можно сделать котика. Всё зависит от хозяина»

Новости Беларуси. Как воспитывать собак, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Сас, руководитель ветеринарной клиники:

По поводу ротвейлеров, бультерьеров очень много мифов. Всё зависит от человека. Мне приходилось встречаться с очень гадкими людьми, которые животных подготавливали к боям. В то же самое время, к нам приходят клиенты, у которых бультерьеры – прекрасно сложенные, спортивная фигура, атлеты, замечательные породные качества. Они зализывают. Приходят с развращённым риджбеком – он кусает. То есть, это всё – от хозяина. Из любого тоя можно сделать ротвейлера – жёсткого, некорректного, совершенно без мозгов, который будет всё кусать, всё рвать. Из любого ротвейлера можно сделать котика, который будет адекватно работать по команде владельца. Это всё – от дрессировки. В Беларуси очень хорошо работают кинологи. Но, к сожалению, почему-то считают, что нужно к кинологам обращаться только с овчарками, ротвейлерами.

«А что такое воспитать собаку – я с ней сам справлюсь».

Не справитесь. Потому что это – тоже характер. И у них характеры – они себе позволяют столько, сколько им позволяет хозяин. Вот Вы ему позволили спать на кровати – он будет спать на кровати. Вы позволили ему спать на подушке – он будет спать на подушке. И потом его с неё не сгоните. Это тоже – характер. Паритетное должно быть отношение. Если Вы обидели животное, оно может отомстить – через год, через два.

Олег Степанюк, СТВ:

То есть, получается – нет плохих животных, есть плохие хозяева?

Сергей Сас:

Есть неграмотные хозяева. Или хозяева, очень сильно уверенные в себе. Плохим хозяином нельзя быть, если ты взял животное – ты берёшь на себя ответственность.