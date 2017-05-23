«Походит дог на 5-ый этаж, суставы разрушатся к году». Ветеринар Сас о том, как правильно выбрать породу

Новости Беларуси. Почему стоит обратиться к ветеринару, прежде чем завести питомца, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Насколько сегодня хозяева компетентны в той породе, которую они приобрели? Насколько они понимают меру ответственности?

Сергей Сас, руководитель ветеринарной клиники:

Здесь я всем настоятельно рекомендовал бы, перед тем, как купить животное определённой породы, обращаться к ветеринарным специалистам. В Интернете они не смогут почерпнуть всю информацию. Заводчик всегда говорит, что его порода – самая классная. Потому что он любит эту породу, он занимается профессионально этой породой. Ветеринары работают с патологией. Они могут Вам рассказать о видовых предрасположенностях к заболеваниям. Они могут посоветовать даже учесть возраст детей. Допустим, зачем брать котёнка маленького ребёнку 2-3 лет? Который не понимает, что другому может быть больно и, чисто играя, переломать ему позвоночник. Им нужно брать животное, которое уже может за себя постоять хоть немножко. Хотя бы, запищать очень сильно и убежать от этого ребёнка. В то же время, как можно брать дога или кане корсо, если ты живёшь в «хрущёвке» на 5-ом этаже? Животное быстро набирает вес, кости не успевают расти.

К 3 месяцам – уже 30 килограммов, на руках его не поносишь.

А, если он походит на своих ногах на 5-ый этаж снизу вверх, у него суставы разрушатся уже к году. Все эти вещи Вам расскажут только врачи, потому что они работают с патологией. Направления использования животных. Все породы выводились не с позиции «модно-не модно», а по каким-то направлениям. Тот же йорк, который очень моден – это, вообще-то, крысолов. То есть, определённые характеры. Все смотрят на этого той-терьера – маленький, полуторакилограммовый, миленькое, нежное животное. Но это – терьер. Его прадеды – охотничьи породы. Они очень больно кусаются. Если к этому той-терьеру, который спит, резко наклониться, и он испугается – сами подумайте, животное, которое 30 сантиметров или там 15 сантиметров, он смотрит на мир с этой высоты. На него резко направляется Ваше лицо, а он спит, первая реакция защитная – откусить нос хозяину или укусить за щёку. То есть, не о плохих вещах Вам расскажут врачи. Вам врачи помогут определиться в направлении выбора породы. Я никогда не считал, что для девочки маленькой нужен маленький пёс. А вдруг она захочет, чтобы её защищали? Тогда надо будет взять кане корсо, или ризеншнауцера, или ротвейлера.