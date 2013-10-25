Ветераны ВОВ из Минска пообщались с боевыми товарищами из России и Украины с помощью первого международного скайп-моста

Новости Беларуси. На связи со всем миром. Ветераны Великой Отечественной войны 25 октября смогли пообщаться с боевыми товарищами из России и Украины с помощью первого международного скайп-моста.

Вспоминали то страшное время и поддерживали боевой дух фронтовики из Минска, Харькова, Севастополя, Санкт-Петербурга, Одессы и Киева. Также ветераны поздравили защитников Украины с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Планируется, что такие онлайн-встречи станут доброй традицией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Батура, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Первое: поздравить Украину, ее народ с этой знаменательной датой. Второе: все-таки вот апробировать эти вот новые технологии для общения ветеранов, привлечения к этому молодежи, а значит, воспитательная цель очень серьезная.

Иван Чернавин, ветеран Великой Отечественной войны:

Поговорить с ними и услышать от них, как они живут, как они пропагандируют боевые действия бывшие, как они чувствуют себя.