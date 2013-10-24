Прямой эфир

Осенняя ярмарка вакансий прошла 24 октября во Дворце железнодорожников в Минске

24 октября 2013 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 7000 предложений от ста предприятий. Осенняя ярмарка вакансий прошла 24 октября во Дворце железнодорожников. Желающие сменить место работы смогли получить исчерпывающую информацию по самым востребованным в городе профессиям или записаться на курсы переподготовки. Для соискателей – консультации специалистов и помощь в трудоустройстве.

В числе самых востребованных профессий по-прежнему остаются каменщик, штукатур, маляр, электрогазосварщик, водитель и уборщик помещений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Ярмарка вакансий – это одно из мероприятий, направленных на комплектование кадрами наши организации. Все организации сегодня испытывают дефицит рабочей силы. Как правило, это организации, в большинстве случаев, промышленной и строительной сфер.

# общество # Работа в Минске # Мингорисполком # Татьяна Кудевич

Другие новости рубрики

Все новости
Торжественное закрытие трудового семестра прошло 24 октября в Минске
24 октября 2013 17:29

Торжественное закрытие трудового семестра прошло 24 октября в Минске

Под Могилевом обнаружены обломки подбитого самолета времен Великой Отечественной войны
24 октября 2013 16:59

Под Могилевом обнаружены обломки подбитого самолета времен Великой Отечественной войны

Участники масштабного мотопробега, посвященного 10-летию образования ОДКБ, встретились в Минске
24 октября 2013 15:45

Участники масштабного мотопробега, посвященного 10-летию образования ОДКБ, встретились в Минске