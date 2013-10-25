Погода в Беларуси. В выходные ожидается до плюс 17

Новости Беларуси. На грядущих выходных в Беларуси будет аномально тепло. Если в первую половину этой недели прохладно было из-за северно-западных ветров и среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы, то сейчас ситуация в корне изменится. В нашу страну идет юго-западный ветер, который принесет теплую погоду из Европы. Там уже больше недели днем столбик термометра держится на 20-градусной отметке.

Предполагается, что в ближайшие дни воздух прогреется до плюс 17 градусов – такого в конце октября не было уже 20 лет. Хорошая погода будет сопровождаться небольшим количеством дождей. Правда, к среде погода вновь станет прохладнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температурные скачки могут вызвать недомогания у метеозависимых людей. В целом медики советуют больше находиться на свежем воздухе, а страдающим хроническими заболеваниями внимательнее относиться к своему здоровью.

Лариса Бойчук, врач-кардиолог УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Минска:

Метеочувствительностью страдает треть населения Земли. Пугаться не стоит изменениям в самочувствии, которые, возможно, будут. Это головные боли, нарушение какой-то эмоциональной сферы. Люди могут стать более раздражительными. Поэтому нужно быть более позитивно настроенными к своему собственному организму.