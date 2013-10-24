Прямой эфир

Торжественное закрытие трудового семестра прошло 24 октября в Минске

24 октября 2013 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Последний аккорд активного лета. Торжественное закрытие трудового семестра прошло 24 октября в Минске. За три жарких месяца несколько тысяч студентов не только в теории, но и на практике освоили азы строительного искусства. Активисты молодежного десанта помогали строить школы, спортивные комплексы и жилые дома.

Среди значимых объектов – штаб-квартира Национального Олимпийского комитета, музей Великой Отечественной войны и станция метрополитена «Малиновка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Волкова, заместитель главы администрации Советского района:
Очень важно для Минска и для страны с различных аспектов. Во-первых, это школа воспитания, трудового воспитания, гражданственности, конечно же, реальный вклад в укрепление базы нашей страны.

Роман Богуш, командир студенческого строительного отряда:
Активный отдых. Появилось много друзей. Активно работали, слушали, что нам говорят, и выполняли все в срок. Мне очень приятно быть командиром лучшего отряда. А командиром лучшего отряда быть вдвойне приятно.

# общество # Оксана Волкова # Стройотряды в Беларуси # Фотофакт # Администрация Советского района Минска

Другие новости рубрики

Все новости
Под Могилевом обнаружены обломки подбитого самолета времен Великой Отечественной войны
24 октября 2013 16:59

Под Могилевом обнаружены обломки подбитого самолета времен Великой Отечественной войны

Участники масштабного мотопробега, посвященного 10-летию образования ОДКБ, встретились в Минске
24 октября 2013 15:45

Участники масштабного мотопробега, посвященного 10-летию образования ОДКБ, встретились в Минске

Кадры для Государственного комитета судебных экспертиз будут готовить 19 белорусских ВУЗов
24 октября 2013 15:03

Кадры для Государственного комитета судебных экспертиз будут готовить 19 белорусских ВУЗов