Новости Беларуси. Последний аккорд активного лета. Торжественное закрытие трудового семестра прошло 24 октября в Минске. За три жарких месяца несколько тысяч студентов не только в теории, но и на практике освоили азы строительного искусства. Активисты молодежного десанта помогали строить школы, спортивные комплексы и жилые дома.

Среди значимых объектов – штаб-квартира Национального Олимпийского комитета, музей Великой Отечественной войны и станция метрополитена «Малиновка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Волкова, заместитель главы администрации Советского района:

Очень важно для Минска и для страны с различных аспектов. Во-первых, это школа воспитания, трудового воспитания, гражданственности, конечно же, реальный вклад в укрепление базы нашей страны.

Роман Богуш, командир студенческого строительного отряда:

Активный отдых. Появилось много друзей. Активно работали, слушали, что нам говорят, и выполняли все в срок. Мне очень приятно быть командиром лучшего отряда. А командиром лучшего отряда быть вдвойне приятно.