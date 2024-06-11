«Собака – лучшая профилактика варикоза». Поговорили с врачом о предотвращении заболевания

Варикоз – это заболевание, которое буквально подстерегает всех офисных работников. Малоподвижный образ жизни и длительное сидячее положение могут иметь свои последствия. Такой недуг характерен для профессий, связанных с длительными статическими нагрузками.

Ольга Познякова, врач-флеболог медицинского центра «Мерси»:

Когда мы долго находимся в одном положении, сидим или стоим, то мышцы нашей голени не работают. Мышцы нашей голени – это второе сердце. Венозная помпа, которая помогает нашим сосудам правильно качать кровь, то есть возвращать ее к сердцу, то, для чего вены и нужны. Происходит это против всех законов всемирного притяжения, поэтому нашим венам нужна помощь. Эту помощь венозная помпа и оказывает. Когда мы долго в одном положении, она не работает, мы застываем. Нет движения сокращения мышц, которое помогает правильно двигаться крови.

Как же помочь своим венам? Для начала каждый час делайте небольшой перерыв и проводите его в движении. Даже простая прогулка по коридору поможет избежать застоя крови в нижних конечностях.

Ольга Познякова:

Мы можем совершать простые движения ногами и под столом, есть упражнения, которые мы можем делать даже сидя. Самое простое – это перекат с носка на пятку.

Отучите себя от сидения в позе «нога за ногу», в таком положении наши вены пережимаются, что приводит к нарушению кровотока.

Ольга Познякова:

Я понимаю, есть понятие дресс-код, есть необходимость ходить на каблуках, но никто не запрещает под стол брать сменную обувь. Еще неплохо было бы иметь под столом специальную подставку для ног. Подставка, на которую вы можете положить ноги горизонтально, чтобы не было сильных перегибов в коленном и тазобедренном суставе. Это облегчит прилив крови к стопе. Поможет не совершать сильные усилия венам, чтобы возвращать кровь к сердцу.