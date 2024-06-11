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244 человека приняты в белорусское гражданство – указ Президента

11 июня 2024 16:45
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В белорусское гражданство приняты 244 человека. Соответствующий указ сегодня, 11 июня, подписал Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

244 человека приняты в белорусское гражданство – указ Президента-1

Теперь этих людей ждет волнительная и торжественная церемония принесения присяги гражданина Республики Беларусь. Она предшествует вручению им наших паспортов. К слову, получат их лица, прибывшие из 18 государств.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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