Они посвятили свою жизнь защите общественного правопорядка. Ветераны органов внутренних дел из стран СНГ посетили Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столичной ратуше с почетными гостями встретился заместитель главы силового ведомства Дмитрий Корзюк. Диалог состоялся по инициативе самих ветеранов. Эти люди уже закончили свой трудовой путь в органах внутренних дел, но продолжают вносить огромный вклад в становление молодых сотрудников и воспитание молодежи, передают им свой опыт и лучшие традиции службы.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Я уверен в том, что наши коллеги из стран Содружества Независимых Государств, приехавшие сюда, привезут в свои страны хорошие впечатления о белорусской милиции, о Беларуси, о людях нашей страны.