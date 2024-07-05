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Ветераны органов внутренних дел из стран СНГ посетили Беларусь

05 июля 2024 16:53
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Они посвятили свою жизнь защите общественного правопорядка. Ветераны органов внутренних дел из стран СНГ посетили Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветераны органов внутренних дел из стран СНГ посетили Беларусь-1

В столичной ратуше с почетными гостями встретился заместитель главы силового ведомства Дмитрий Корзюк. Диалог состоялся по инициативе самих ветеранов. Эти люди уже закончили свой трудовой путь в органах внутренних дел, но продолжают вносить огромный вклад в становление молодых сотрудников и воспитание молодежи, передают им свой опыт и лучшие традиции службы.

Ветераны органов внутренних дел из стран СНГ посетили Беларусь-4

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Я уверен в том, что наши коллеги из стран Содружества Независимых Государств, приехавшие сюда, привезут в свои страны хорошие впечатления о белорусской милиции, о Беларуси, о людях нашей страны.

Ветераны органов внутренних дел из стран СНГ посетили Беларусь-7

В торжественной обстановке прошла церемония награждения. К слову, встреча состоялась в преддверии Совета министров внутренних дел стран СНГ, который пройдет в августе в Минске.

# Международная политика # общество # Дмитрий Корзюк

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