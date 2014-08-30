Ветераны из минского дома-интерната посетили музей истории Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. «Спасибо солдатам победы» первого сентября скажут во многих белорусских школах. Это тема первого урока. Причем выразить благодарность будет возможность и лично – ребята встретятся с участниками войны.

Перед тем, как отправиться в гости к старшеклассникам, ветераны из дома-интерната посетили музей истории Великой Отечественной. Такую поездку и подарки организовало Министерство труда и социальной защиты.

Николай Куренков, ветеран Великой Отечественной войны:

Музей мне понравился, изумительный, соответствует действительности, как я помню. Я на Ленинградском фронте воевал. Спасибо большое, что нас, ветеранов, не забывают, помнят.

Людмила Певнева, ветеран Великой Отечественной войны:

Очень хороший музей, очень. Здесь все отражено: и войска, и концлагерь, и партизанские отряды. Дрожь проходит, когда вспоминаешь этот пройденный путь.

В Беларуси живет 13,5 тысяч непосредственных участников тех трагических событий. Каждый из них не обделен вниманием и помощью государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поддержку ветеранам создана специальная программа, которая постоянно финансируется. Только за последние полгода на поддержку пострадавшим от войны выделено более 6 млрд рублей, а 5 тысяч ветеранов получили помощь в ремонте квартир.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной зашиты Республики Беларусь:

До 1 сентября у нас имелось 1898 заявок ветеранов Великой Отечественной войны и одиноких пожилых граждан для того, чтобы власти помогли решить проблемы, с которыми они не могут сами справиться. И, надо сказать, до 1 сентября осталось 2 дня – осталось 4 заявки. Поэтому эта работа постоянная.