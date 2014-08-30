Около 100 будущих пограничников приняли присягу 30 августа на площади Государственного Флага

Новости Беларуси. С принятия присяги новый учебный год начался у курсантов-пограничников. Впервые торжественная церемония прошла на площади Государственного Флага. Присягу приняли около сотни будущих пограничников, для которых этот день один из самых ответственных.

Началось торжественное мероприятие с выноса боевого знамени. А после принятия присяги состоялся традиционный воинский ритуал вручения зеленых фуражек. Через 4 года они отправятся на службу.

Сегодня же их ждет увольнительная. А 1 сентября начнутся занятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Волков, и.о. начальника Института пограничной службы Республики Беларусь:

Особенность этого года в том, что к нам поступило больше ребят, которые закончили или Суворовское училище, или различные кадетские училища, или классы с военно-патриотическим уклоном.

Александр Липский, курсант Института пограничной службы:

Чувство радости, гордости, что я заслужил честь принять присягу в Институте пограничной службы. Давно добивался этого, учился, старался, достиг этого, прошел курс молодого бойца и принял присягу.