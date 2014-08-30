Новости Беларуси. Новый учебный год торжественно начался не только в гражданских учебных заведениях. Более 650 курсантов-первокурсников произнесли 30 августа слова присяги.

Большая часть из них будут познавать тонкости офицерской профессии в Военной академии Республики Беларусь, остальные же – на военных факультетах гражданских вузов страны.

Всем ребятам пришлось пройти строгий отбор. Уже с понедельника у курсантов начнутся суровые военные будни. А 30 августа они еще могут побыть в кругу родных и близких, которые по традиции приехали на присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Бобриков, начальник Военной академии Республики Беларусь:

Сегодня приняли присягу у нас 663 человека. Это курсанты Военной академии и военного факультета гражданских вузов (БГУ, БГУИР, военно-медицинского факультета и Минского высшего авиационного колледжа). Каждый мужчина проходит священный ритуал, это очень важно для каждого человека, когда он клянется, с оружием в руках защищает свою родину.

Илья Юруть, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Ждал я этого дня целый месяц. Когда шло КМБ, мы прямо дни считали до этого момента. Теперь на моих плечах весь груз ответственности военнослужащего, теперь за свои действия придется отвечать по-настоящему, как этого требует устав.