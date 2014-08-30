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Книги для школьников представило издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» в преддверии 1 сентября

30 августа 2014 13:34
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Новости Беларуси. Книги для школьников представило издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» в преддверии 1 сентября в рамках Республиканской акции «Лето с хорошей книгой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым юным книголюбам представили серии книг «Маленький профессор» и «В гостях у сказки». А ребятам постарше издательство выпустило серию «История для школьников».

Михаил Геннадьевич, автор книги «Дорогами Победы», говорит, что работал над ней всю свою жизнь и надеется, что читатель оценит его труд.

Михаил Никитин, заведующий редакции исторических наук:
Я старался написать доходчивым понятным языком, чтобы это не было скучным, чтобы это задело за сердце и осталось в памяти. Именно следовало написать не учебник, а интересную книгу о войне, которая, однако, учила бы прежде всего ценить мир.

# общество # Книги # Михаил Никитин

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