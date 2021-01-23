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Ветеран войны наконец смог попасть на реабилитацию. Рассказываем о больницах, которые вернулись к обычной работе

23 января 2021 20:06
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Новости Беларуси. В Беларуси заболеваемость COVID-19 пошла на спад. Как следствие, все больше больниц, перепрофилированных под ковидные отделения, приступают к обычной работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Могилеве в привычное русло возвращается половина медучреждений. Врачи постепенно снимают средства индивидуальной защиты, и пусть еще через защитную маску, но можно прочесть улыбку на их лицах.

О возвращении к белым халатам – в материале Юлии Мычки.

Ветеран войны наконец смог попасть на реабилитацию. Рассказываем о больницах, которые вернулись к обычной работе-1

Уже 20 лет подряд ветеран боевых действий в Афганистане Валерий Ткачев раз в год проходит плановое лечение в Могилевском госпитале ветеранов. В 2020 году попасть на реабилитацию не удалось. Госпиталь на два месяца полностью сменил профиль и принимал только больных с коронавирусной инфекцией. В конце декабря из ковидного отделения здесь выписали последнего пациента, и уже почти месяц медучреждение работает в привычном режиме.

Ветеран войны наконец смог попасть на реабилитацию. Рассказываем о больницах, которые вернулись к обычной работе-4

Валерий Ткачев, житель Могилева:
Конечно, все ветераны, и я в том числе, ждали открытия нашего госпиталя. Единственное, что коронавирус нас выбил из колеи. Ну, все обойдется, все будет хорошо.

«Это было долгожданно». В Могилёве половина перепрофилированных больниц вернулась к обычной работе

Медики не скрывают радости. Новость о возвращении медучреждения к обычной жизни восприняли с приятным волнением.

Ветеран войны наконец смог попасть на реабилитацию. Рассказываем о больницах, которые вернулись к обычной работе-7

Три месяца в режиме ковидного отделения проработала и Могилевская кардиологическая больница. Кардиологи стали инфекционистами и успешно сражались с вирусом. Теперь все стало на свои места. С начала этой недели здесь нет больше шлюзов.

Ветеран войны наконец смог попасть на реабилитацию. Рассказываем о больницах, которые вернулись к обычной работе-10

Юлия Мычка, корреспондент:
Еще две недели назад здесь были двери, и за ними начиналась грязная зона. Теперь двери сняли. Это значит, что и медики, и пациенты могут свободно передвигаться в медучреждении, позабыв про коронавирусные лабиринты.

Ветеран войны наконец смог попасть на реабилитацию. Рассказываем о больницах, которые вернулись к обычной работе-13

В сентябре Мария Евгеньевна перенесла коронавирус, болезнь дала осложнения на сердце, и врачи рекомендовали пройти специальное лечение. Но ждать его пришлось почти три месяца. Теперь, когда это стало возможным, Мария Евгеньевна здесь самый послушный пациент.

Ветеран войны наконец смог попасть на реабилитацию. Рассказываем о больницах, которые вернулись к обычной работе-16

Мария Есипович, жительница Могилева:
Хожу на разные процедуры, на массаж хожу, делают капельницы, занимаемся зарядкой, таблетки еще, естественно, принимаем. Больница хорошая, я, конечно, довольна.

Ветеран войны наконец смог попасть на реабилитацию. Рассказываем о больницах, которые вернулись к обычной работе-19

Ольга Спицарева, врач-кардиолог филиала Могилевской кардиологической больницы:
Заниматься тем, чем ты умеешь заниматься, чем ты любишь заниматься, к чему ты привык, всегда приятно, всегда профессионально, это вызывает положительные эмоции. Потому что на фоне коронавирусной инфекции количество пациентов с болезнями системы кровообращения увеличилось, и эти пациенты нуждаются в самом пристальном внимании нашем.

Ветеран войны наконец смог попасть на реабилитацию. Рассказываем о больницах, которые вернулись к обычной работе-22

С каждым днем все больше больниц страны готовы оказывать стандартную помощь своим пациентам. В Витебске к своему основному профилю на днях вернулось еще одно медучреждение. Областной специализированный центр два с половиной месяца лечил пациентов с коронавирусной пневмонией. Накануне там была проведена тщательная антиковидная дезинфекция, и здесь уже запланированы первые операции.

Ветеран войны наконец смог попасть на реабилитацию. Рассказываем о больницах, которые вернулись к обычной работе-25

С понедельника, 25 января, список пополнит Витебский областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий. Коечный фонд постепенно уменьшают и районные больницы области.

# Коронавирус # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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