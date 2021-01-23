Ветеран войны наконец смог попасть на реабилитацию. Рассказываем о больницах, которые вернулись к обычной работе

Новости Беларуси. В Беларуси заболеваемость COVID-19 пошла на спад. Как следствие, все больше больниц, перепрофилированных под ковидные отделения, приступают к обычной работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Могилеве в привычное русло возвращается половина медучреждений. Врачи постепенно снимают средства индивидуальной защиты, и пусть еще через защитную маску, но можно прочесть улыбку на их лицах. О возвращении к белым халатам – в материале Юлии Мычки.

Уже 20 лет подряд ветеран боевых действий в Афганистане Валерий Ткачев раз в год проходит плановое лечение в Могилевском госпитале ветеранов. В 2020 году попасть на реабилитацию не удалось. Госпиталь на два месяца полностью сменил профиль и принимал только больных с коронавирусной инфекцией. В конце декабря из ковидного отделения здесь выписали последнего пациента, и уже почти месяц медучреждение работает в привычном режиме.

Валерий Ткачев, житель Могилева:

Конечно, все ветераны, и я в том числе, ждали открытия нашего госпиталя. Единственное, что коронавирус нас выбил из колеи. Ну, все обойдется, все будет хорошо. «Это было долгожданно». В Могилёве половина перепрофилированных больниц вернулась к обычной работе Медики не скрывают радости. Новость о возвращении медучреждения к обычной жизни восприняли с приятным волнением.

Три месяца в режиме ковидного отделения проработала и Могилевская кардиологическая больница. Кардиологи стали инфекционистами и успешно сражались с вирусом. Теперь все стало на свои места. С начала этой недели здесь нет больше шлюзов.

Юлия Мычка, корреспондент:

Еще две недели назад здесь были двери, и за ними начиналась грязная зона. Теперь двери сняли. Это значит, что и медики, и пациенты могут свободно передвигаться в медучреждении, позабыв про коронавирусные лабиринты.

В сентябре Мария Евгеньевна перенесла коронавирус, болезнь дала осложнения на сердце, и врачи рекомендовали пройти специальное лечение. Но ждать его пришлось почти три месяца. Теперь, когда это стало возможным, Мария Евгеньевна здесь самый послушный пациент.

Мария Есипович, жительница Могилева:

Хожу на разные процедуры, на массаж хожу, делают капельницы, занимаемся зарядкой, таблетки еще, естественно, принимаем. Больница хорошая, я, конечно, довольна.

Ольга Спицарева, врач-кардиолог филиала Могилевской кардиологической больницы:

Заниматься тем, чем ты умеешь заниматься, чем ты любишь заниматься, к чему ты привык, всегда приятно, всегда профессионально, это вызывает положительные эмоции. Потому что на фоне коронавирусной инфекции количество пациентов с болезнями системы кровообращения увеличилось, и эти пациенты нуждаются в самом пристальном внимании нашем.

С каждым днем все больше больниц страны готовы оказывать стандартную помощь своим пациентам. В Витебске к своему основному профилю на днях вернулось еще одно медучреждение. Областной специализированный центр два с половиной месяца лечил пациентов с коронавирусной пневмонией. Накануне там была проведена тщательная антиковидная дезинфекция, и здесь уже запланированы первые операции.