Зачем у Беларуси украли ЧМ по хоккею и что стоит за фильмом Навального? Мнение Евгения Пустового

Новости Беларуси. Причина российских протестов – якобы в месте нахождения блогера Навального. Домой засобиралась и белорусская политэмигрантка Тихановская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О невероятном плагиате и кризисе протестного жанра – Евгений Пустовой. Подробности в видеоматериале.
Евгений Пустовой, корреспондент:
У меня есть собака. Сельский такой сторожевой пес с характером. Так вот, сидеть на цепи он категорически отказался. Вольер – да, цепь – нет. Это домашнее животное. А вы, как сами себя называете – неверагодная эліта беларускага грамадства – добровольно надели на себя информационно-манипуляционные цепи от слащавенького зумера из Польши.
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Обидно одно: что в России выйти на улицы призвали школоту: понятно кровь кипит, понятий нет, зато есть Telegram-каналы. А в Беларуси призвали выйти всех. То есть варшавские интернет-экстремисты относятся к нашим невероятным как к детям: возьметесь за руки и станьте в линейку.
Здравствуйте. Это СТВ. Рубрика «Без галстуков и купюр». В студии Евгений Пустовой. Твар, в смысле лицо белорусской пропаганды и пособник режима. Мы начинаем.