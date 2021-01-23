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Зачем у Беларуси украли ЧМ по хоккею и что стоит за фильмом Навального? Мнение Евгения Пустового

23 января 2021 19:38
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Новости Беларуси. Причина российских протестов – якобы в месте нахождения блогера Навального. Домой засобиралась и белорусская политэмигрантка Тихановская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О невероятном плагиате и кризисе протестного жанра – Евгений Пустовой. Подробности в видеоматериале.  

Зачем у Беларуси украли ЧМ по хоккею и что стоит за фильмом Навального? Мнение Евгения Пустового-1

Евгений Пустовой, корреспондент:   
У меня есть собака. Сельский такой сторожевой пес с характером. Так вот, сидеть на цепи он категорически отказался. Вольер – да, цепь – нет. Это домашнее животное. А вы, как сами себя называете – неверагодная эліта беларускага грамадства – добровольно надели на себя информационно-манипуляционные цепи от слащавенького зумера из Польши.  

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Зачем у Беларуси украли ЧМ по хоккею и что стоит за фильмом Навального? Мнение Евгения Пустового-4

Обидно одно: что в России выйти на улицы призвали школоту: понятно кровь кипит, понятий нет, зато есть Telegram-каналы. А в Беларуси призвали выйти всех. То есть варшавские интернет-экстремисты относятся к нашим невероятным как к детям: возьметесь за руки и станьте в линейку.  

Здравствуйте. Это СТВ. Рубрика «Без галстуков и купюр». В студии Евгений Пустовой. Твар, в смысле лицо белорусской пропаганды и пособник режима. Мы начинаем.    

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Алексей Навальный # Степан Путило # Фотофакт

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