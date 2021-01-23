Зачем у Беларуси украли ЧМ по хоккею и что стоит за фильмом Навального? Мнение Евгения Пустового

Новости Беларуси. Причина российских протестов – якобы в месте нахождения блогера Навального. Домой засобиралась и белорусская политэмигрантка Тихановская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О невероятном плагиате и кризисе протестного жанра – Евгений Пустовой. Подробности в видеоматериале.

Евгений Пустовой, корреспондент:

У меня есть собака. Сельский такой сторожевой пес с характером. Так вот, сидеть на цепи он категорически отказался. Вольер – да, цепь – нет. Это домашнее животное. А вы, как сами себя называете – неверагодная эліта беларускага грамадства – добровольно надели на себя информационно-манипуляционные цепи от слащавенького зумера из Польши. «В этой большой картине Навальный – всего лишь часть». Михеев о «стратегии по сдерживанию России»