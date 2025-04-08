Хоккеисты «Динамо-Шинника» потерпели второе поражение в первом раунде плей-офф МХЛ

Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» потерпели второе поражение в серии первого раунда плей-офф МХЛ против лучшего клуба Западной конференции «Спартака», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В стартовой 20-минутке наши парни дважды выходили вперед усилиями Дмитрия Тукача и Ильи Лахнова, но оба раза оппонентам удавалось сравнять. В начале второго отрезка россияне и вовсе захватили лидерство. В заключительной трети московская дружина упрочила перевес, ответить подопечные Андрея Михалева так и не смогли. Как итог, поражение «Динамо-Шинника» – 2:5.