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Хоккеисты «Динамо-Шинника» потерпели второе поражение в первом раунде плей-офф МХЛ

08 апреля 2025 11:15
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Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» потерпели второе поражение в серии первого раунда плей-офф МХЛ против лучшего клуба Западной конференции «Спартака», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В стартовой 20-минутке наши парни дважды выходили вперед усилиями Дмитрия Тукача и Ильи Лахнова, но оба раза оппонентам удавалось сравнять. В начале второго отрезка россияне и вовсе захватили лидерство. В заключительной трети московская дружина упрочила перевес, ответить подопечные Андрея Михалева так и не смогли. Как итог, поражение «Динамо-Шинника» – 2:5.

Хоккеисты «Динамо-Шинника» потерпели второе поражение в первом раунде плей-офф МХЛ-1

Андрей Михалев, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:
Смотришь на счет – 5:2 – не в нашу пользу. По игре не скажешь, что мы плохо играли, просто мы сами себе 3 точно привезли сами себе.

Серия длится до трех побед одной из команд. Четвертое противостояние пройдет 8 апреля, начало в 19.00.

# Хоккей

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