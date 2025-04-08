Более 2,5 тыс. предложений поступило на платформу «Народная пятилетка» за время её работы

От здравоохранения и образования до молодежной политики и демографии. Более 2,5 тысячи предложений – на платформу «Народная пятилетка» за время ее работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Промежуточные итоги функционирования онлайн-площадки 8 апреля обсудили аналитики Белорусского института стратегических исследований и представители штаба патриотических сил.

«Народная пятилетка» стала важным инструментом для сбора мнений и предложений граждан. Так, за пять месяцев платформу посетили почти семи тысяч человек. Около 86 % сообщений – это инициативы, в том числе стратегического характера. Наиболее актуальными у населения остаются вопросы здравоохранения, образования, ЖКХ, жизни в сельской местности и малых городах. Чтобы работа по изучению мнений граждан была более эффективной Белорусский институт стратегических исследований и Штаб патриотических сил заключили меморандум о сотрудничестве. В настоящее время общественные объединения тесно работают с населением, общаются с трудовыми коллективами, в том числе и в регионах. Анализируют волнующие людей вопросы и пожелания. В будущем все это будет учтено при формировании программы социально-экономического развития страны.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований: Наверное, подписание Меморандума связано больше с упорядочением обмена информацией и с взаимодействием уже на более серьезном уровне. Мы пытаемся запустить уже известный проект «Народная пятилетка». И в рамках этой работы нам кажется очень важным выстроить синхронные отношения по тому, как наладить канал взаимодействия человека и государства с помощью гражданского общества, через общественные организации.

Александр Щекович, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Во время электоральной кампании было много обращений. Причем эти обращения касались не того, что что-то плохо, а речь шла об улучшении условий жизни, которые сегодня есть. Это, конечно, в первую очередь медицина, образование, промышленность.

Нам, как общественным организациям, очень важно понимать, видеть. Мы общаемся в коллективах, видим вопросы, видим проблемы. Но самое главное – сделать правильные выводы для того, чтобы принимать дальнейшие решения.