В Палате представителей обсудили подготовку к форуму «Великое наследие – общее будущее»

Союзное государство объединяет усилия в борьбе с фальсификацией истории. Сохранению памяти о самой страшной и разрушительной войне, доблестных защитниках отечества поспособствует международный патриотический форум под эгидой Парламентского собрания Союза Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие под названием «Великое наследие – общее будущее» в конце апреля примет город-герой Волгоград. Подготовку к форуму 8 апреля обсудили в Палате представителей на заседании оргкомитета.

Он станет знаковым событием в год 80-летия Победы. Среди ключевых мероприятий – акции на мемориальном комплексе «Мамаев курган», а также работа двух тематических секций. Ожидается, что участие в форуме примут лидеры Беларуси и России. К мероприятиям подключатся парламентарии двух стран, представители законодательных органов, а также научно-экспертного сообщества. Главная цель форума – показать величие подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и не допустить попыток переписывания истории.

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень много в последнее время попыток ее изменить, но практика показала, что только вместе мы можем защитить то наследие, которое мы можем передать потом нашей молодежи. Очень важно участие и нашей делегации Молодежного парламента. Порядка 20 человек в делегации Республики Беларусь – это представители Молодежного парламента. Они тоже будут со своими коллегами заседать накануне проведения этого форума.

В форуме примут участие делегации почти из 20 стран. По итогам встречи ожидается принятие совместного заявления, адресованного мировому сообществу – о важности сохранения исторической правды.