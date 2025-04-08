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В Бостоне прошли акции протеста против политики Трампа

08 апреля 2025 11:11
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США продолжают сотрясать протесты против политики, проводимой администрацией Дональда Трампа. Сотни людей вышли на улицы Бостона. На этот раз поводом для возмущения стало объявление главой Белого дома торговой войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бостоне прошли акции протеста против политики Трампа-2

По замыслу президента США введенные им пошлины на импортные товары должны возродить экономику страны и снова сделать ее сильной и процветающей. Однако американцы не разделяют оптимизма главы Белого дома, а напротив считают, что такая тарифная политика лишает их рабочих мест, нанося вред как самим жителям страны, так и людям во всем мире.

В Бостоне прошли акции протеста против политики Трампа-4

Определенно, что все, что делается нашими властями, делается не для блага людей, которые живут в этой стране или в мире. Трамп нападает на все государства, причиняя нам же самим большой вред. Это наносит ущерб репутации США в глобальном масштабе. И влияет на отношение к простым американцам. 

В Бостоне прошли акции протеста против политики Трампа-6

Тарифы – это ужасно. Я хочу, чтобы правительство работало на благо американцев, а не на какие-то игры, которые делают нашу жизнь только хуже. Господа в Белом доме, перестаньте разрушать Америку.

И, по мнению экономистов, опасения американцев абсолютно оправданы. Из-за тарифной политики Трампа уже в ближайшие месяц-два они ожидают существенный скачок цен на продукты питания. Кроме того, резко сократится и экспорт американской продукции. По данным специалистов, за несколько дней после введения Трампом пошлин американский рынок потерял несколько сотен миллиардов долларов.

# Акции протеста

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