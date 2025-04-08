В Бостоне прошли акции протеста против политики Трампа
США продолжают сотрясать протесты против политики, проводимой администрацией Дональда Трампа. Сотни людей вышли на улицы Бостона. На этот раз поводом для возмущения стало объявление главой Белого дома торговой войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По замыслу президента США введенные им пошлины на импортные товары должны возродить экономику страны и снова сделать ее сильной и процветающей. Однако американцы не разделяют оптимизма главы Белого дома, а напротив считают, что такая тарифная политика лишает их рабочих мест, нанося вред как самим жителям страны, так и людям во всем мире.
Определенно, что все, что делается нашими властями, делается не для блага людей, которые живут в этой стране или в мире. Трамп нападает на все государства, причиняя нам же самим большой вред. Это наносит ущерб репутации США в глобальном масштабе. И влияет на отношение к простым американцам.
Тарифы – это ужасно. Я хочу, чтобы правительство работало на благо американцев, а не на какие-то игры, которые делают нашу жизнь только хуже. Господа в Белом доме, перестаньте разрушать Америку.
И, по мнению экономистов, опасения американцев абсолютно оправданы. Из-за тарифной политики Трампа уже в ближайшие месяц-два они ожидают существенный скачок цен на продукты питания. Кроме того, резко сократится и экспорт американской продукции. По данным специалистов, за несколько дней после введения Трампом пошлин американский рынок потерял несколько сотен миллиардов долларов.