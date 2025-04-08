Пока одни государства договариваются о развитии мирного сотрудничества, другие, напротив, делают все, чтобы накалить обстановку. Власти Литвы во что бы то ни стало намерены реализовать планы по укреплению границы с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пусть даже за счет простых граждан.

Вильнюс решил охранять рубежи с помощью так называемой «стены дронов». Как заявили в литовском МВД, общая стоимость проекта составляет 12 миллионов евро. Не желая тратить свои деньги, Вильнюс решил выпросить средства у ЕС. Однако Брюссель отказал в финансировании проекта. Но это не остановило литовские власти. В администрации президента сообщили, что не отказываются от идеи создания воздушного заграждения, а для ее воплощения будут использовать возможности госбюджета. Правда, его дефицит уже достиг трех процентов ВВП. При этом, напомним, на военные расходы в 2025 году планируется потратить рекордные 2,5 миллиарда евро.