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ЕС отказал Литве в финансировании «стены дронов» на границе с Беларусью

08 апреля 2025 11:11
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Пока одни государства договариваются о развитии мирного сотрудничества, другие, напротив, делают все, чтобы накалить обстановку. Власти Литвы во что бы то ни стало намерены реализовать планы по укреплению границы с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пусть даже за счет простых граждан.

ЕС отказал Литве в финансировании «стены дронов» на границе с Беларусью-2

Вильнюс решил охранять рубежи с помощью так называемой «стены дронов». Как заявили в литовском МВД, общая стоимость проекта составляет 12 миллионов евро. Не желая тратить свои деньги, Вильнюс решил выпросить средства у ЕС. Однако Брюссель отказал в финансировании проекта. Но это не остановило литовские власти. В администрации президента сообщили, что не отказываются от идеи создания воздушного заграждения, а для ее воплощения будут использовать возможности госбюджета. Правда, его дефицит уже достиг трех процентов ВВП. При этом, напомним, на военные расходы в 2025 году планируется потратить рекордные 2,5 миллиарда евро.

# Международная политика

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