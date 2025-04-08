Арыйан Тютрин вышел в медальную схватку на чемпионате Европы по борьбе в Словакии

Арыйан Тютрин вышел в медальную схватку на чемпионате Европы по борьбе, который накануне стартовал в столице Словакии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наш представитель вольного стиля, выступающий в самой легкой весовой категории до 57 килограммов, одолел украинца Камиля Керимова, в четвертьфинале был сильнее швейцарца Томаса Эппа, но в полуфинале не справился с Азаматом Тускаевым из Сербии. В вечерней сессии Арыйан сразится за бронзовую медаль.

Также сегодня выступления на континентальном форуме начнут еще пятеро наших вольников, включая серебряного призера Олимпиады в Токио и чемпиона Европы Магомедхабиба Кадимагомедова.