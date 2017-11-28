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Толщина снежного покрова в некоторых районах Гомельской области уже измеряется десятками сантиметров

28 ноября 2017 14:23
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Новости Беларуси. По-настоящему зимнее настроение принес снегопад в Гомельскую область. Осадки начались еще ночью и продолжаются до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Толщина снежного покрова в некоторых местах уже измеряется десятками сантиметров.

В нарядную зимнюю шапку нарядились кусты, деревья, машины и здания. Правда, прогнозы синоптиков говорят о том, что совсем скоро от снежного великолепия не останется и следа. В ближайшие несколько суток температура воздуха снова поднимется.

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# снег

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