Толщина снежного покрова в некоторых районах Гомельской области уже измеряется десятками сантиметров

Новости Беларуси. По-настоящему зимнее настроение принес снегопад в Гомельскую область. Осадки начались еще ночью и продолжаются до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Толщина снежного покрова в некоторых местах уже измеряется десятками сантиметров.

В нарядную зимнюю шапку нарядились кусты, деревья, машины и здания. Правда, прогнозы синоптиков говорят о том, что совсем скоро от снежного великолепия не останется и следа. В ближайшие несколько суток температура воздуха снова поднимется.