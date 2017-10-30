Ветер будет усиливаться, пройдут дожди, ожидается мокрый снег: что ждать от погоды в Беларуси

Новости Беларуси. Энергосистема Беларуси работает в штатном режиме. Ураган «Герварт» (подробнее здесь) пока бесследно проходит по территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На дежурстве почти полторы сотни диспетчерских пунктов.

На случай форс-мажорных обстоятельств оперативные бригады готовы выехать к месту ЧП. Из-за сильного ветра в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Сейчас по западу республики порывы достигают 15-17 метров в секунду. Ветер будет усиливаться, максимальная скорость составит 24 метра в секунду. В стране пройдут дожди, днем в западных регионах ожидается мокрый снег.