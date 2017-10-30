«Молодежь в науке 2.0’17»: более 300 ученых из 12 стран мира приехали на конференцию в Минске

Новости Беларуси. Минск 30 октября стал центром молодежной научной мысли. Более 300 ученых из 12 стран мира, среди которых Россия, Германия, Австрия, Польша и Египет, съехались в белорусскую столицу на международную конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме возможности обменяться опытом и идеями, форум стал площадкой для реализации совместных проектов.

Так, с Казахстаном планируется запустить программу в сфере IT и наноматериалов. Европейская молодежная академия наук намерена наладить сотрудничество с НАН Беларуси.

Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Приехала очень большая группа наших коллег из России, из Объединенного института ядерных исследований. Эти ребята представят проекты, которые выполняются совместно с нашими белорусскими молодыми учеными, которые имеют большую фундаментальную значимость. Все слышали не так давно про открытие бозона Хиггса, про создание новых элементарных частиц, химических элементов.

То есть это то, что сегодня будет диктовать нам будущее.

Махмут Томанов, председатель Совета молодых ученых при фонде первого президента Республики Казахстан – лидера нации:

А мы как раз приехали для того, чтобы запустить совместные казахстанско-белорусские проекты. Где-то, может быть, стартапы, малые инновационные компании. В Казахстане наука сейчас, наверное, больше ориентируется на прикладные исследования, не только фундаментальные. Поэтому мы хотели бы с белорусскими коллегами запустить

те проекты, которые ориентированы будут на рынок, в дальнейшем, может быть, и экспорт.

В программе запланированы доклады молодых ученых, мастер-классы, лекции, дискуссии и круглые столы.

Конференцию уже называют одним из ключевых молодежных мероприятий Года науки в Беларуси. Встреча исследователей – престижная площадка для презентации проектов талантливой молодежи стран СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья.