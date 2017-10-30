Осенняя депрессия: как побороть хандру?

Что такое осень? Этим вопросом вот уже много лет задаётся солист группы ДДТ. Для кого-то – это пора вдохновения и домашнего уюта. Но чаще всего это пик простуд и апатии. Настроение стремится к нулю, а погода советует оставаться дома. Осенняя хандра: кто эта дама, и как не завести с ней дружбу.

Кроме того, осенью повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, обмен веществ замедляется и обостряются хронические заболевания. Казалось бы – не пора года, а сплошной минус. Так и тянет поддаться подавленному настроению и стать пессимистом.

Важно! Не спешите констатировать у себя «осеннюю депрессию». Хандра холодной поры года – проблема временная, а вот депрессия – серьёзное заболевание, которое не зависит от сезона. Обстоятельства, с которыми человек сам не может справиться, могут сильно ударить по здоровью. Прислушайтесь к своему организму. Возможно, он уже давно просит о помощи.

Если справиться с депрессией поможет только специалист, то осеннюю хандру можно победить своими силами. Несколько советов от психолога, которые превратят унылую пору в очей очарованье.

1) Займитесь спортом! Уделить немного времени простым физическим упражнениям будет очень полезно. Разумная нагрузка поддержит ваши жизненные силы и избавит от усталости. Тело станет более гибким, сильным и подтянутым. Плюс упражнения помогут вам не заедать сезонную грусть: аппетит осенью только растёт.

2) Осенняя хандра может стоить лишних килограммов весной, поэтому спасаться исключительно едой не стоит. Но вот побаловать себя сладким за чашкой кофе или чая – не только можно, но и нужно. Например, шоколад – вкусный помощник в борьбе со стрессом. Даже небольшое количество этого продукта даст вам заряд эндорфинов и вдохновения.

3) Кстати, именно осенью повышается активность мозга. Поэтому, если вы давно хотели освоить новое хобби, сейчас самое время. Заняться творчеством – отличный способ отвлечь себя от сонного состояния и упадка сил. Рисование, декупаж, проза и поэзия – увлечение может быть любым, главное, чтобы оно делало вас счастливее. А ещё – окружите себя вещами, которые дарят только тёплые воспоминания.

4) Однако самый простой, но эффективный способ забыть, что за окном осень – банальный отдых. Найдите в своём графике время для пледа и дивана. Замедление темпа жизни спасёт ослабленный организм от усталости и повысит стрессоустойчивость.

И самое важное – ищите хорошее и красивое вокруг себя. Осень – настоящая лирическая поэзия. Вспомните о том, что именно эта пора года вдохновляла и вдохновляет поэтов и художников. Возможно, осень просто пытается немного остановить сумасшедший ритм жизни и напомнить о самом главном.