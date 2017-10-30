Ураган «Герварт» пронесся по Европе: число жертв выросло до шести

Новости мира. Число жертв урагана «Герварт» достигло шести человек. Стихия обрушилась на Европу 29 октября, оставив разрушительный след сразу в пяти странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди погибших – жители Германии, Польши и Чехии.

Причиной смерти в большинстве случаев стали упавшие деревья. Многие европейские регионы переживали ураган в условиях блэкаута. Без электричества оставались тысячи человек. Пострадало автомобильное и железнодорожное сообщение. В Берлине введен режим чрезвычайного положения.