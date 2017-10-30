Как реализовать себя в профессии людям с ограниченными возможностями?

Дмитрий Климкович – социальный предприниматель. Ещё только начиная работу в общественных организациях, молодой человек обратил внимание на ту сторону жизни, которую чаще всего стараются не замечать многие из нас. Где работают инвалиды, как справляются с каждодневными трудностями, а главное, как помочь им по-настоящему жить, а не выживать.

Конечно, при приёме на работу человека с ограниченными возможностями, пришлось соблюсти определённые нормы. Например, обеспечить безбарьерную среду, сделать 7-часовой рабочий день и предоставить 30 дней отпуска. Но инвалидность – это не всегда проблема.

По мнению Дмитрия, работодатели неохотно берут таких людей из-за незнания всех особенностей. Закон о социальном предпринимательстве упростил бы взаимоотношения и решил проблему. К тому же есть специалисты, которые готовы «вырастить» полноценных работников из людей с инвалидностью.

В «Лаборатории печати» Дмитрия теперь работает три человека с инвалидностью. Подбирали их через службу занятости по способностям и здоровью.

Екатерине 33 года. Диагноз по инвалидности приобретённый. Девушка признаётся, что как только говоришь о проблемах со здоровьем, на работу чаще всего брать не хотят.

Например, в этом центре начиналось всё буквально с трёх столов.

Теперь заработок инвестируется в обустройство нового салона цифровой печати. Здесь ещё идёт ремонт, но первые заказы уже имеются.

Производство будет поддерживать ещё одну миссию – экологичность.

Часто Дмитрию задают вопрос, есть ли у него родственник с инвалидностью. Кажется, что человек не может заниматься таким делом просто по велению души.